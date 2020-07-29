Еще один клуб вступил в борьбу за Кокорина

Московское «Динамо» поборется со «Спартаком» и «Локомотивом» за приобретение российского нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Отмечается, что Кокорин уже выдвинул бело-голубым условия личного контракта. Форвард рассчитывает заработать 10 миллионов евро за три года. «Динамо» уже разгрузило зарплатную ведомость: клуб покинули семь игроков.

Контракт «Кокорина» с «Зенитом» истекает 31 июля, после чего форвард становится свободным агентом. На нападающего также претендуют столичные «Спартак» и «Локомотив».

Вторую половину сезона-2019/2020 Кокорин провел на правах аренды в «Сочи». На его счету семь забитых мячей и три результативных передачи в десяти играх чемпионата.

Кокорин выступал за «Динамо» с 2008-го по 2013 год. Летом 2013-го состоялся трансфер футболиста в махачкалинский «Анжи», однако форвард не провел ни одной встречи в составе дагестанской команды и вернулся в стан бело-голубых, где выступал до перехода в Зенит в 2016 году.