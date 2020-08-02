Туристы три километра несли пса через горы и спасли его

В Мурманской области туристы спасли пса, пронеся его три километра через горы. Об этом сообщает Mash.

Группа подобрала животное на перевале Геологов. Туристы взяли собаку с собой и несли на руках через Ловозерские тундры. Хозяин пса так и не нашелся, несмотря на то, что тургруппа размещала объявления в мурманских группах зоозащитников.

Собаку отдали в приют в Ревде Мурманской области.

В марте в сети появилось видео, на котором пожарные спасают котов. На кадрах видно, что одно из пострадавших животных лежит в кислородной маске, а пожарный его реанимирует при помощи искусственного массажа сердца. На заднем плане другой кот дышит самостоятельно, его пытаются привести в чувство. Оба животных выжили. Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил пожарных, которые спасли из огня и откачали двух котов.