В Москве раскрыли двойное убийство милиционеров из 90-х

В Москве раскрыли двойное убийство милиционеров, которое было совершено в 1995 году. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По ее словам, 2 августа был задержан подозреваемый 1971 года рождения. На допросе он сообщил, что после 1995 года находился на территории другого государства, где с 2002 по 2015 год отбывал наказание в исправительном учреждении.

В двойном убийстве милиционеров подозревается Олег Бабаев, которому на тот момент было 24 года, уточняет издание Baza в своем Telegram-канале. Оказалось, что мужчина сбежал в Азербайджан, где попался на разбое. С 2002 по 2015 год он отбывал там тюремный срок.

После освобождения Бабаев сменил имя и стал Павлом Уловским — и вернулся в Россию. Здесь его задержали за преступление 25-летней давности.

10 июня 1995 года в Булатниковском проезде была обнаружена припаркованная машина, внутри которой находились мертвые сотрудники вневедомственной охраны милиции. Младший сержант Александр Козырев и рядовой Григорий Александров были убиты выстрелом в голову. Служебное оружие, документы и личные вещи преступник не забрал.

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