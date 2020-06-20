Российского полицейского задержали по подозрению в убийстве двух коллег

В Воркуте сотрудника ОМВД России задержали по подозрению в убийстве двух коллег. Об этом в субботу, 20 июня, сообщается на сайте МВД по Республике Коми.

Как сообщили в ведомстве, 20 июня в здании в Юнь-Ягинском переулке в Воркуте обнаружили тела сотрудника и работника одного из подразделений местного ОМВД. По подозрению в совершении преступления по горячим следам был задержан другой полицейский.

В настоящее время оперативники устанавливают обстоятельства и мотивы совершенного преступления. По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. Руководство МВД по Коми проводит проверку, по результатам которой задержанный сотрудник будет уволен.

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