Силовые структуры
 
Последние новости
Мужьям и женам с разной пропиской объяснили правила прогулок в Москве
Донбасс включили в план децентрализации Украины
Названа дата открытия парков в Подмосковье
США накрыла мощная волна банкротств
Бунтующие из-за смерти чернокожего напали на женщину в инвалидном кресле
В Петербурге разрешат не носить маски на улице
Названа дата возобновления АПЛ
В Москве рассказали про возникший из-за коронавируса черный рынок услуг 
Реклама с заглядывающим под юбку девушки пенсионером возмутила соцсети
Принятый в семье невесты ритуал первой брачной ночи привел жениха в ужас
Новости партнеров

Сотрудники ФСБ поймали полицейских на захвате ящиков элитного алкоголя

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В Тверской области задержаны пятеро сотрудников МВД, которые под видом оперативно-разыскных мероприятий захватили ящики с элитным алкоголем стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Валерия Павлова.

В отношении полицейских, служивших в региональном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. На преступлении их поймали сотрудники ФСБ.

В ходе следствия установлено, что в Твери в период с 29 апреля по 12 мая полицейские сфальсифицировали результаты проверки двоих местных жителей и завладели их товаром, выдав его за контрафакт. По решению суда фигуранты дела арестованы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0226 мая

«Таких, как мы, нельзя выпускать на свободу»

Половина россиян готова вернуть смертную казнь. Что думают об этом пожизненно осужденные?
19:43Сегодня

Дело за фейк о ночном вывозе тел погибших от коронавируса передали прокурору

19:00Сегодня

Главе СКР разрешили привлечь к уголовной ответственности шесть судей

17:38Сегодня

Троих россиян обвинили в реабилитации нацизма

Силовые структуры00:0124 мая

«Вы нажили очень опасных врагов»

Российские силовики вступились за вора в законе. Чтобы защитить его, они угрожали боссам мафии
17:20Сегодня

Полицейского отхлестали по лицу во время проводов призывника в российскую армию

17:04Сегодня

У россиянина похитили рукопись Пушкина за 75 миллионов рублей

17:03Сегодня

Бывшему главе российского баскетбола сократили срок за хищение миллионов рублей

Силовые структуры00:0221 мая

«Она оперировала на кухне»

Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
16:23Сегодня

Преступник провалил две попытки ограбить и изнасиловать россиянок

14:54Сегодня

Россиянка помогла цыганам со свадьбой и была арестована за насилие над невестой

14:08Сегодня

В России предложили ужесточить наказание за склонение к наркомании в интернете

Россия
Российская больница объяснилась за перевозку холодильника в реанимобиле
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Москва готова к следующему этапу снятия ограничений. Что изменится в городе с 1 июня?
Полиция накрыла секту «Граждан СССР»
Голландский экспресс
Как проходит процедура экспресс-теста на COVID-19 в Москве
Российский врач с коронавирусом приняла сотню пациентов
Уволенный глава Чувашии подал в суд на Путина
Он десять лет правил регионом, но разозлил россиян своими поступками и потерял доверие президента
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Все материалы
Мир
Бунтующий из-за смерти чернокожего город в США запросил ввод войск
Норвегия заявила о бесполезности карантина
Farmers plant rice in paddy fields in Nampo, North Korea, on May 12, 2020. (Photo by Kyodo News via Getty Images)В глубокой изоляции
Северная Корея утверждает, что победила коронавирус. Как самая закрытая страна борется с пандемией?
В США порекомендовали Украине не поставлять воду в Крым
Один в пустыне не воин
В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия?
Россия раскритиковала отказ расследовать роль Украины в деле Boeing MH17
«По всему миру происходит настоящий геноцид»
Тысячи женщин из-за карантина оказались заперты с тиранами. Их жизнь превратилась в кошмар
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Россия останется без популярного автомобильного бренда
Мечты срываются
«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей
Эксперты обвинили Саудовскую Аравию в обрушении цен на нефть
Российские мегапроекты захотели отдать одной компании
Все материалы
Силовые структуры
Сексуальный маньяк на видео рассказал об убийствах россиянок
«Таких, как мы, нельзя выпускать на свободу»
Половина россиян готова вернуть смертную казнь. Что думают об этом пожизненно осужденные?
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского военного обвинили в получении взяток за отправку солдат в Сирию
«Господь прощает, а люди — нет»
 
Неизвестные устроили перестрелку в Москве
Десятки выстрелов, погоня и раненые: что известно о стрельбе в столице
Все материалы
Наука и техника
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
Назван самый популярный смартфон в мире
Живые мертвецы
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Россия начала производство космического корабля «Арго»
«Мы все ближе к катастрофе»
 
Все материалы
Спорт
Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Найджел Бенн и Джеральд Макклеллан«Я желаю ему смерти»
Этот бой называют самым жестоким в истории. Он довел боксеров до инвалидности и попытки суицида
Боец UFC прикрылась пеной в ванной и возмутила фанатов
Стал известен соперник россиянина Яна в титульном поединке UFC
«На входе раздают бонусы без депозита»
Бездепозитные бонусы за регистрацию — хит 2020-го. Разбираем фрибеты новым клиентам с БК Olimp.bet
Гэтжи поделился стратегией на бой с Нурмагомедовым
Татьяна Тарасова«Женя должен показать, какой он тренер»
Татьяна Тарасова — о критике Плющенко, зависти конкурентов и последствиях карантина
Все материалы
Культура
Пригожин написал полные оскорблений стихи про «пестик Шкурова»
Вредные девчонки и детективы
Как рассказать детям о зверствах, Боге и грязных подъездах
Раскрыта причина смерти американо-украинского актера из хоррора про Чернобыль
Эксперимент продолжается
Все тайны изоляции, фаворит Басты и московские растратчики: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Названа причина развода Гагариной
«Он засунул петарды в сигареты моего любовника, и был взрыв»
Что вытворял в детстве Илон Маск и как супермодель воспитала гения: воспоминания матери
Билли Айлиш выложила полную версию видео с раздеванием из-за бодишейминга
Все материалы
Интернет и СМИ
Вышедших поддержать арестованного за одиночный пикет журналиста задержали
«Люди просто боятся»
Почему миллионы россиян верят в страшные слухи о коронавирусе, вреде 5G и чипировании Биллом Гейтсом
Детское шоу про распятие Христа и «заслуженную смерть» осудили за жестокость
«Сталинизм — это забавно»
Два американца начитались советских газет и выдумывают небылицы про Ким Чен Ына. Им верит весь мир
Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД
Спор вокруг КВН дошел до Верховного суда
Все материалы
Ценности
Женщина прошлась по улице в бикини из масок ради протеста против карантина
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»
Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
Полная модель снялась обнаженной ради борьбы с неуверенностью в себе
Модель с заболеванием кожи снялась для соцсетей в приспущенных штанах
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Ким Кардашьян показала целлюлит на фото в бикини и восхитила поклонников
Самое красивое оружие СССР
Чем жертвовали советские манекенщицы ради роскошной жизни и мировой славы
Все материалы
Путешествия
Раскрыта реальная опасность включенного на борту самолета телефона
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Раскрыты потери Турции из-за закрытого авиасообщения с Россией
Дикий Дальний
Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Россияне поделились планами поездок после окончания эпидемии
Забудь заботы
Финляндия открыла границы после коронавируса. Зачем туда ехать российскому туристу?
Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео
Все материалы
Из жизни
Пес с аномально длинным носом стал интернет-звездой
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»
История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
Выявлены рискующие заразиться коронавирусом от человека животные
Погасший Сатурн
Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Собака пожевала листья популярного домашнего растения и умерла
«Это настоящее чудо»
Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
Четырехлетний вундеркинд научился писать на трех языках
Все материалы
Nissan рассказал о новинках для России
9 необычных внедорожников, которые продаются в России
Что можно купить в стране, где дорог меньше, чем направлений
Nissan объявил о масштабной реструктуризации
Самые яркие и безумные интерьеры Porsche
От шотландских узоров до крокодиловой кожи — смотрите на свой страх и риск
Глава спортивного подразделения BMW показал обновленный седан M5
Знакомим самый быстрый седан Mercedes-AMG с его прародителем
Mercedes-AMG E 63 S встречается c полумифическим Е 60 AMG Limited
Первый гибрид Lamborghini стал конструктором Lego
Все материалы
Дом
В мире резко вырос спрос на курортное жилье
Россиянин копал колодец и оказался замурован
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
В России муж и жена украли миллиард рублей при строительстве дома
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Россию наводнят сотни тысяч безработных строителей
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Российских выпускников привлекут к научным исследованиям
Найден способ стабилизировать российскую экономику
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском регионе появится Фонд микрозаймов для МСП
Все материалы