На Алтае нашли новую особь краснокнижного снежного барса

На Южно-Чуйском хребте Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай найдена новая особь занесенного в Красную книгу снежного барса. Об этом сотрудники парка сообщили ТАСС.

Всего в мире насчитывается не более четырех тысяч особей, поголовье в России не превышает 90 особей. На Южно-Чуйском хребте постоянно обитают семь барсов, включая трех котят. Новой особи дали кличку «Т.», полное имя барс получит, если останется в этом ареале.

Сайлюгемский национальный парк — особо охраняемая природная территория площадью 118 тысяч гектаров. Его основная цель — сохранение и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в Красную книгу. Эта задача входит в подраздел «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В нацпроект входят также такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».