Трампа заподозрили в криминальной деятельности

Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс заявил, что ведет криминальное расследование финансовой деятельности президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Большое жюри запросило финансовые документы компании американского лидера The Trump Organization, однако адвокаты настаивают на том, что это требование следует отклонить как политически мотивированное преследование главы Белого дома.

Прокурор Вэнс не согласился с заявлениями адвокатов. Он сослался на «публичные сообщения о широкой и долговременной криминальной деятельности в The Trump Organization».

В марте 2019 года сообщалось, что генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс направила повестки в два банка с требованием предоставить документы о финансировании четырех крупных проектов компании Trump Organization и ее несостоявшейся покупки футбольной команды Баффало Биллс в 2014 году. Генпрокуратура запросила заявки на кредиты, документы по ипотеке, кредитным линиям и другие данные о финансовых транзакциях, связанных с отелями Trump International Hotel в Вашингтоне и Trump National Doral в Майами и башней Trump International Hotel and Tower в Чикаго.