Макгрегору припомнили «лужу слез» после первого поражения

Журналисты издания The Sun припомнили ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору «лужу слез» после первого поражения. В статье приведены цитаты литовского бойца Артемия Ситенкова, который победил ирландца в 2008 году.

«Он плакал и был очень расстроен. Мне пришлось остаться в раздевалке, чтобы приободрить его», — вспомнил Ситенков.

31 июля Макгрегор опубликовал пост в Twitter и заинтриговал болельщиков. «Я принимаю вызов!» — написал ирландец. При этом фанатам оставалось лишь гадать, кого из бойцов имел в виду Макгрегор.

Макгрегор заявил об уходе из единоборств 7 июня 2020 года. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — объявлял о завершении карьеры в ММА. Позже он менял свое решение.

Всего за карьеру в ММА ирландец провел 26 боев. 22 из них он выиграл, четыре — проиграл. При этом он становился чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях.

На счету Ситенкова 31 бой в ММА. В его активе 15 побед, еще 16 поединков он проиграл.