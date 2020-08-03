Опального священника обвинили в «несмываемом даже мученической кровью» грехе

Игумения Среднеуральского женского монастыря, захваченного опальным и лишенным сана схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), обвинила его в «несмываемом даже мученической кровью» грехе. Обращение настоятельницы Варвары опубликовано на сайте Екатеринбургской епархии в понедельник, 3 августа.

По грехом матушка подразумевает отказ Сергия поминать патриарха Московского и вся Руси Кирилла во время богослужений.

«Отец Сергий спросил, согласна ли я с тем, что он проклял патриарха и митрополитов. Я ему честно ответила, что я бы этого не сделала, ведь Бог есть Любовь. Господь никого не проклинал», — рассказала она.

Также священнослужительница осудила политические лозунги схимонаха и призвала его духовных чад думать о его и своем спасении.

23 июля сообщалось, что Среднеуральский женский монастырь начали покидать монахи, миряне и другие священники. По данным Епархии, всего монастырь покинули 38 человек.

24 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Сергия сана за нарушение священнической присяги и монашеских обетов. Причиной стали ролики с проповедями Сергия, в которых он, в частности, заявлял о создании «электронного концлагеря сатаны» и осуждал закрытие храмов в период пандемии.