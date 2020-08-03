Эсминец США покинул Черное море после учений с Украиной

Американский ракетный эсминец Porter практически покинул Черное море, начав переход в Средиземное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

Эсминец покидает территорию после того, как закончились совместные с флотом Украины и кораблями ряда стран НАТО учения Sea Breeze 2020.

Российский МИД неоднократно выражал обеспокоенность относительно присутствия кораблей иностранных держав в Черном море. США уверяют, что действуют в рамках международных соглашений.

Учения Sea Breeze 2020 прошли с 20 по 27 июля. В них участвовали около двух тысяч военных и несколько десятков кораблей, вертолетов и самолетов из девяти стран.

Шестой флот США проводит различные межвоенные и военно-морские операции, часто совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств, с целью продвижения национальных интересов США и безопасности и стабильности в Европе и Африке.