Старшину ВМС США захотели посадить на 60 лет за передачу военных тайн России

Старшине Военно-морских сил (ВМС) США Чарльзу Биггсу, который был арестован по подозрению в передаче военных тайн иностранцам, в том числе гражданину России, грозит 64 года тюрьмы. Информацию о возможном сроке раскрыло агентство ТАСС.

Сейчас Бриггс находится в тюрьме американских ВМС. Суд выбрал такую меру пресечения из-за опасений, что обвиненный может скрыться. В пресс-службе ВМС рассказали, что по совокупности предъявленных Бриггсу обвинений ему также грозит увольнение с военной службы за неподобающее поведение и штрафы.

О деле старшины флота стало известно 18 июля. По данным следствия, Бриггс в январе 2019 года извлек из служебного компьютера информацию на авиабазе Оффутт в штате Небраска, касающуюся национальной обороны. При этом военный осознавал, что полученная информация может нанести вред США.

Какие именно данные оказались в распоряжении гражданина России, не уточняется. Кроме того, в деле фигурирует еще и гражданин Италии. При этом сообщалось, что секретная информация касается периода с октября 2018 года по январь 2019 года.

Кроме того, Бриггс скрыл от руководства поездку в Сербию во время отпуска в 2018 году. Следствие не уточняет, познакомился ли он с россиянином именно там, и какие вообще отношения их связывали.

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