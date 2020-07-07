Гражданка США призналась в попытке передать России госсекреты

Гражданка США Элизабет Ширли, которую задержали в мексиканском отеле с документами под грифом «совершенно секретно» и незаконно вывезенным маленьким ребенком, призналась в попытке передать государственные секреты России. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции США.

У женщины хранились документы, содержащие разведывательную информацию о военных. Кроме того, она призналась, что вывезла ребенка, чтобы помешать законному осуществлению родительских прав отца-опекуна.

По данным ведомства, женщина служила в Военно-воздушных силах страны. Кроме того, она работала в разведке Военно-морских сил, занималась кибер-расследованиями в Пентагоне. Уточняется, что ей неоднократно предоставляли доступ к сверхсекретной информации.

В июле 2019 года, по данным Минюста, Ширли, находясь в Мексике, написала письмо российским властям. В нем говорилось о необходимости срочно отправить из США предметы, связанные с ее работой, прежде чем их заберут и уничтожат. Сообщается также, что обвиняемая планировала просить убежища в России. Ей грозит до 10 лет тюрьмы за незаконное хранение секретных данных и до 3 лет — за вывоз ребенка за пределы страны.

О задержании Ширли сообщалось ранее в июле, однако не уточнялось о планах передать секретные сведения России.

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