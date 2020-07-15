Россию обвинили в использовании разведданных США для убийства чеченцев в Европе

Россия использовала обмен разведданными с США, чтобы преследовать чеченцев, скрывающихся в Европе. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщило издание The Business Insider.

По данным собеседников издания, взаимный поток секретной информации между странами усилился во время президентства Дональда Трампа. Российское государство, однако, якобы злоупотребляет этим положением вещей, используя американские данные для розыска и убийства противников главы Чечни Рамзана Кадырова.

Россия, в свою очередь, якобы предоставляет крайне мало информации для международной борьбы с терроризмом — хотя граждан РФ сражается в Сирии больше, чем представителей любой другой не арабской страны.

О действиях в интересах чеченских властей в Европе вновь заговорили после убийства 4 июля чеченского блогера Мамихана (Анзора) Умарова, просившего убежище в Австрии. Он получил документы на имя Мартина Бека и был под защитой властей. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер.