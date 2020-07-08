В Вене после убийства чеченского блогера прошли акции протеста

В Вене несколько десятков чеченцев вышли к посольству России в Австрии для участия в акции протеста после убийства чеченского блогера Мамихана (Анзора) Умарова. Об этом сообщает газета Kleine Zeitung.

Организаторы акции скандировали, что «Россия — небезопасная страна для Чечни». По их словам, это было политическое убийство.

Kleine Zeitung пишет, что Умаров критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и оскорблял его. «За это он и заплатил своей жизнью», — говорится в публикации. Акция прошла мирно.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили в субботу, 4 июля. Он получил документы на имя Мартина Бека и был под защитой властей. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер.

Сообщалось, что блогер знал о том, что ему угрожают убийством. Незадолго до смерти он просил знакомых помочь ему приобрести бронежилет.

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