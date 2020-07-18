Старшину американского флота арестовали за передачу военных тайн России

Старшину ВМС США в Портсмуте арестовали по подозрению в передаче гражданину России информации, содержащей военную тайну. Офицер предстанет перед военным трибуналом, пишет The Virginian Pilot.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. По данным следствия, старшина Чарльз Бриггс извлек из служебного компьютера информацию на авиабазе Оффутт в штате Небраска, касающуюся национальной обороны. При этом военный осознавал, что полученная информация может нанести вред США.

Какие именно данные оказались в распоряжении россиянина, не уточняется. Известно только, что они касаются периода с октября 2018-го по январь 2019 года.

Кроме того, Бриггс скрыл от руководства поездку в Сербию во время отпуска в 2018 году. Следствие не уточняет, познакомился ли он с россиянином там и какие вообще отношения связывали Бриггса с иностранцем.

7 июля сообщалось, что в мексиканском отеле задержали гражданку США, при себе у нее были документы с грифом «совершенно секретно». Оказалось, женщина служила в разведке ВМС страны, в ВВС и занималась киберпреступлениями в Пентагоне. Бумаги, имеющиеся при ней, содержали разведывательную информацию о военных.