Приговоренный к расстрелу россиянин отсидел 25 лет, освободился и сел снова

Житель Калининграда, приговоренный к расстрелу, но вместо этого отсидевший 25 лет в тюрьме, вышел на свободу и вновь приговорен к отправке в колонию за уклонение от административного надзора. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает региональная прокуратура.

Как сообщает надзорное ведомство, в 1994 году россиянин был приговорен к расстрелу за несколько убийств. В 1999 году его смертная казнь была заменена на 25 лет лишения свободы. В 2018 году он освободился, однако не появился ни по одному указанному им адресу, не встал на учет в отделе ОМВД и не стал уведомлять полицейских о смене места жительства.

Административные ограничения мужчина перестал соблюдать с минувшего марта, в результате чего был обвинен по статье 314.1 («Уклонение от административного надзора») УК РФ, предусматривающей до года лишения свободы. На суде калининградец полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 10 месяцам исправительной колонии строгого режима.

27 апреля 2018 года сообщалось, что пять человек, отбывавших пожизненное заключение в России, смогли выйти на свободу.

Пожизненное лишение свободы стало применяться в России 27 лет назад. После отмены смертной казни оно стало высшей мерой наказания. В настоящее время его отбывают 2010 человек. Ежегодно это наказание получают порядка 60-70 человек. Пиковым стал 2001 год, когда пожизненное лишение свободы назначили 128 подсудимым.

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