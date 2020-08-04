CAS продлил сроки рассмотрения дела российских биатлонисток

Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил решение по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной на конец августа или начало сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката спортсменок Алексея Панича.

«Мотивация в таких случаях обычно не дается. Мы исходим из того, что это сложные дела, арбитры работают, поэтому было сделано дополнительное продление», — рассказал Панич. Он добавил, что в теории сроки рассмотрения дела могут продлить еще раз.

7 июля Панич объяснил наличие повреждений на пробирках спортсменок. Он заявил, что множественные царапины не свидетельствуют о подмене допинг-проб.

5 июля сообщалось, что в допинг-пробе Зайцевой была обнаружена ДНК мужчины. Судебно-медицинская экспертиза установила, что она принадлежит супругу биатлонистки.

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина по обвинению в нарушении антидопинговых правил были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах и лишены серебра, завоеванного на Играх в Сочи в эстафете. Обвинение было основано на показаниях бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова. Биатлонистки подали апелляцию в CAS.