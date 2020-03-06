Адвокат Родченкова назвал обвинения российских биатлонисток безумными

Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал информацию представителя российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей его клиента на документах Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит Inside the games.

Уолден назвал обвинения российских биатлонисток безумными. Он посчитал нелепыми утверждения о том, что данные под присягой показания могли быть подделаны. «Очевидно, отсталая правовая система России еще не дошла до появления электронных подписей. Будьте уверены, показания доктора Родченкова — его собственные», — заявил адвокат.

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Со 2 по 4 марта в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили заседания по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Суд рассматривал апелляцию россиянок, которые были пожизненно дисквалифицированы решением МОК и лишены серебряных медалей Игр в Сочи.

В ходе заседания адвокат биатлонисток Алексей Панич заявил, что подписи на письменных показаниях Родченкова являются фальшивыми. Он представил выводы британских и российских экспертов. CAS потребовал у МОК объяснений. 4 марта организация, по словам Панича, признала факт подделок. Позднее МОК опроверг высказывание адвоката, представив нотариально заверенный документ, подтверждающий показания Родченкова.

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