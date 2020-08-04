Косторной откажут в переходе в академию Плющенко

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал смену тренера фигуристкой Аленой Косторной. Его слова передает RT.

Коган заявил, что переход Косторной из «Самбо-70», где она занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Евгения Плющенко невозможен, так как вышли сроки подачи документов для этого. Это значит, что спортсменке откажут в официальном переходе, и в новом сезоне она будет представлять прежнюю школу. Тренироваться при этом она сможет у Плющенко.

«Мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может», — уточнил Коган. Он заметил, что пока в федерацию не поступало никаких документов по поводу перехода фигуристки.

3 августа двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая обвинила Плющенко в неэтичном поведении в ситуации со сменой Косторной тренера. По мнению бывшей фигуристки, Тутберидзе ведет себя более сдержанно в силу старшего возраста и профессионального подхода.

О переходе Косторной в академию Плющенко стало известно 31 июля. Под руководством Тутберидзе она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/2020.