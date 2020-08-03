Плющенко обвинили в неэтичном поведении после перехода Косторной

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая обвинила бывшего фигуриста, а ныне тренера Евгения Плющенко в неэтичном поведении после перехода фигуристки Алены Косторной в его академию из группы Этери Тутберидзе. Ее слова доступны на портале Team Russia.

«Вижу много негатива от Жени. Неэтично осуждать работу специалиста, воспитавшего целую плеяду замечательных спортсменок», — заявила Слуцкая. Она подчеркнула, что первое время Косторная будет кататься «на фундаменте, заложенном предыдущим тренером».

По мнению Слуцкой, Тутберидзе, в отличие от Плющенко, ведет себя более сдержанно в силу старшего возраста и профессионального подхода. «Если бы чемпионат мира все-таки в этом году состоялся, все увидели бы, на какой большой высоте находится ее планка», — объяснила бывшая фигуристка.

31 июля Плющенко назвал ужасом новые программы Косторной, поставленные ей в группе Тутберидзе. Специалист отметил, что программы придется менять. По его словам, самой спортсменке они тоже не нравятся.

О переходе Косторной в академию Плющенко стало известно 31 июля. Под руководством Тутберидзе она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/2020.