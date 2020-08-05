Видео тренировки Косторной в академии Плющенко вызвало споры среди фанатов

Видео тренировки фигуристки Алены Косторной в академии Евгения Плющенко вызвало споры среди фанатов. Ролик доступен в Instagram фан-клуба спортсменки.

На ролике видно, как Косторная скользит одновременно с другой российской фигуристкой Станиславой Константиновой, а также представительницей Азербайджана Екатериной Рябовой. Эти спортсменки входят в группу тренера Александра Волкова.

Подписчики в комментариях удивились, что фигуристка занимается не у Сергея Розанова, который ранее работал с ней в группе Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70». «А почему не у Розанова?», «Почему Алена в группе Волкова?» — написали они. В ответ другие фанаты отметили, что Розанов и Плющенко на тренировке присутствуют, просто стоят у бортика. Кроме того, пользователи сети задались вопросом, почему на льду нет двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.

4 августа чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков высказался в адрес Плющенко. Он отказался считать двукратного олимпийского чемпиона тренером и призвал его перестать критиковать Тутберидзе.

Косторная перешла в академию Плющенко 31 июля. Под руководством Тутберидзе она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/2020.