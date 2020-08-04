Плющенко отказались считать тренером

Четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков отказался считать двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером и призвал его перестать критиковать Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Собеседник».

«Плющенко пока что не тренер. Он, конечно, гениальный спортсмен, но как тренер он еще ничего не сделал», — заявил Мешков. Он подчеркнул, что Плющенко следует начать критиковать остальных только тогда, когда он сам приведет учеников к победам.

Мешков добавил, что переходы от тренера к тренеру — это нормальное явление, и они случались во все времена. «Но когда новый тренер критикует программу предыдущего — это некорректно», — заключил бывший фигурист.

Ранее 4 августа видео тренировки в академии Плющенко ужаснуло пользователей сети. Юзеры возмутились упражнению, которое выполняют спортсмены на занятиях.

3 августа Плющенко обвинили в неэтичном поведении после перехода в его академию чемпионки Европы Алены Косторной из группы Тутберидзе. По мнению призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой, Тутберидзе ведет себя более сдержанно в силу старшего возраста и профессионального подхода.

31 июля Плющенко назвал ужасом новые программы Косторной, поставленные ей в группе Тутберидзе. Специалист отметил, что программы придется менять. По его словам, самой спортсменке они тоже не нравятся.

Мешков, выступавший в одиночном катании, завоевал золото чемпионата страны в 1961, 1962, 1964, 1966 годах. Кроме того, он двукратный чемпион зимней Спартакиады народов СССР 1962 и 1966 годов.