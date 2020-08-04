Видео тренировки в академии Плющенко ужаснуло пользователей сети

Видео тренировки в академии Евгения Плющенко ужаснуло пользователей сети. Ролик доступен в Instagram-аккаунте двукратного олимпийского чемпиона.

На видео спортсмены выполняют упражнение под присмотром Плющенко. Суть занятия в том, чтобы как можно быстрее преодолеть дистанцию бегом на вытянутых руках и ногах. «Работа кипит», — подписал публикацию тренер.

Подписчики неоднозначно отнеслись к такой тренировке фигуристов. Большинство возмутилось упражнением. «Унизительно, ужас!», «Это не тренировки, а какое-то позорище», «Ну это же не собака! Опеки на вас нет», «Что за издевательства?» — написали они в комментариях под постом. Некоторые пользователи при этом похвалили Плющенко и назвали его методы эффективными.

3 августа Плющенко обвинили в неэтичном поведении после перехода в его академию чемпионки Европы Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе. По мнению призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой, Тутберидзе ведет себя более сдержанно в силу старшего возраста и профессионального подхода.

4 августа стало известно, что Косторной откажут в официальном переходе в академию Плющенко, так как вышли сроки подачи документов для переоформления. В новом сезоне Косторная будет представлять прежнюю школу, «Самбо-70». Тренироваться при этом она сможет у Плющенко.