Фронтмен UB40 экстренно госпитализирован с инсультом

Фронтмен британской регги-группы UB40 Дункан Кэмпбелл экстренно госпитализирован с инсультом. Об этом сообщили другие музыканты коллектива, передает The Independent во вторник, 4 августа.

Отмечается, что состояние артиста нормализовалось, однако его коллеги попросили поклонников не беспокоить Кэмпбелла, пока тот восстанавливается.

62-летний Дункан Кэмпбелл выступает в качестве вокалиста UB40 с 2008 года, когда его брат Али Кэмпбелл покинул группу ради сольной карьеры. Коллектив известен по таким песням, как Red Red Wine и Kingston Town. В дискографии коллектива 19 студийных альбомов.

29 апреля сообщалось, что бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу. Музыканта экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита.