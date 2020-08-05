Отставка главы РУСАДА приблизилась

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выразил недоверие главе организации Юрию Ганусу и его заместителю Маргарите Пахноцкой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Соответствующий вопрос был поднят в среду, 5 августа, во время заседания совета. Это может означать, что приблизилась отставка Гануса.

Ранее 5 августа сообщалось, что функционеру придется покинуть пост из-за недоверия организации, если за это проголосует большинство членов совета. Это правило закреплено в регламенте РУСАДА.

13 июля стало известно, что в финансовой деятельности РУСАДА нашли несоответствия. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Ганус напрасно ранее отверг обвинения в наличии проблем с отчетностью.

Ганус занимает пост гендиректора РУСАДА с 2017 года. Он не раз заявлял о наличии разногласий с руководителями российского спорта.