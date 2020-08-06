Знаменитый крокодил Бука умер в возрасте ста лет

В Австралии в возрасте ста лет умер знаменитый гигантский крокодил. Об этом сообщает Daily Star.

В 1984 году гигантского крокодила по кличке Бука (Buka) поймали в дикой природе и доставили на ферму Курана в австралийском штате Квинсленд. Бука быстро стал настоящей знаменитостью среди местных жителей и туристов. Хозяева считали его членом семьи и отмечали его добрый нрав.

Во вторник, 4 августа, на странице фермы в Facebook появилась новость о том, что Бука скончался. «Это огромная утрата для нашей семьи», — отметил автор поста.

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Фермер Джон Левер (John Lever) рассказал, что Бука был вторым по величине среди крокодилов, которые живут в неволе в Австралии. Его вес достигал тонны, а длина — пяти метров. Точный возраст Буки определить практически невозможно, но исследователи считают, что ему было около ста лет.

Мужчина также рассказал, что за годы жизни в неволе Бука принес огромное потомство и ни разу не напал на человека. «Он был из тех крокодилов, что не воспринимают людей как добычу. Он был настоящей легендой», — признался Левер.

Сотрудники фермы сообщили, что голову и кожу Буки вывесят в местном ресторане.

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