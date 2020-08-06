Власти России захотели меньше тратить на Крым

Министерство финансов России предложило тратить меньше денег на Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам России и непрограммным направлениям деятельности».

Речь идет о сокращении финансирования программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя в 2021 и 2022 годах. В 2021-м траты предлагают снизить на 8,5 миллиарда рублей, до 76,1 миллиарда, в 2022 году их хотят сократить на 9,1 миллиарда рублей, до 82,3 миллиарда.

Помимо Крыма Минфин предлагает в ближайшие три года снизить траты на Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также Арктическую зону, следует из документа. В случае с первым, до 2024 года их хотят сократить более чем на 11 миллиардов рублей, в случае со вторым — на 5,4 миллиарда. Траты на развитие Арктической зоны могут снизить на почти 11 миллионов рублей.

Правительство одобрило программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя на более чем 800 миллиардов рублей еще в августе 2014 года. Ее действие должно было продлиться до 2020 года, однако в 2018-м программу продлили на два года. В июле 2020-го вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что подписан документ о пролонгации программы до 2024 года.