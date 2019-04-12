Путин потребовал найти деньги на развитие Крыма

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству найти финансирование для продления федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя на три года, сообщается на сайте Кремля.

Согласно поручению главы государства, программа будет продлена с 2022 до 2025 года. Конкретные предложения по источникам средств должны быть представлены к 1 октября 2019 года.

Предполагается, что в рамках программы может быть построен мост через Севастопольскую бухту, а также дорога на Южный берег Крыма и юго-восточный объезд Симферополя.

Впервые о возможности продления срока действия ФЦП стало известно в начале апреля. Тогда замминистра экономического развития Сергей Назаров говорил, что на это может потребоваться дополнительно 200 миллиардов рублей: 130 миллиардов в Крыму и 70 миллиардов в Севастополе.

Программа была утверждена и подписана премьер-министром Дмитрием Медведевым в феврале. Она предусматривала выделение 310 миллиардов рублей.

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