Крым предложили вывести из тени

Ученые РАНХиГС представили кардинально новую программу развития Крыма. Подобные предложения содержатся в работе «Современные подходы к устойчивому развитию территорий в системе стратегического планирования», копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Сотрудники Института прикладных экономических исследований Владимир Комаров, Анна Волошинская и Владимир Коцюбинский предлагают сосредоточить внимание на экономических и экологических проблемах региона: вывести экономику из тени, решить транспортные проблемы, а также сосредоточить внимание на заповедных территориях полуострова.

Группа ученых предлагает отказаться от типичного понимания устойчивого развития и сосредоточиться на комплексе эколого-экономических проблем. По их мнению, для развития производства на территории Крыма надо создать высокотехнологичные зеленые кластеры, технопарки, а также кластеры здорового образа жизни и экологического туризма.

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«Если в России устойчивое развитие традиционно понимается исключительно как стабильный экономический рост, то мы предлагаем включать в него и развитие человеческого капитала, и решение экологических проблем», — рассказал руководитель работы Владимир Комаров. Он также отметил, что стратегия развития должна быть реализована «снизу вверх».

Одной из главных задумок авторов исследования является крайне тщательное отношение к застройке и расходу природных ресурсов. Ученые видят в качестве одного из драйверов роста экономики региона поддержку и развитие рекреационных зон, национальных парков, курортных территорий.

Специалисты также отмечают необходимость ревизии застройки на полуострове, особенно в районах популярных туристических мест. Для этого ученые предлагают привлекать представителей научно-технологической и культурной интеллигенции России, прежде всего ведущих ученых и специалистов.

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