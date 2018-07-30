Крыму понадобились миллиарды рублей

Федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя могут продлить еще на два года — до 2022-го. На ее финансирование выделят дополнительно 37 миллиардов рублей. С соответствующим предложением выступило Минэкономразвития, сообщает ТАСС.

«Программа задумывалась на пять лет. Мы подготовили предложения продлить ее до 2022 года с увеличением финансирования на 37 миллиардов рублей», — сказал глава ведомства Максим Орешкин на совещании по социально-экономическому развитию региона.

Предполагается, что программа затронет дополнительные 85 объектов в Крыму и 55 — в Севастополе. В основном это будут объекты инфраструктуры, которые, по словам Орешкина, столкнулись с «катастрофической недофинансированностью в постсоветский период».

«Основные ресурсы в последние годы и сейчас направляются на создание транспортной, энергетической, инженерной и жилищной, коммунальной инфраструктуры. Сама программа была запущена в 2015 году на пятилетний срок общим объемом финансирования более 800 миллиардов рублей, из которых 790 [миллиардов] приходится на средства федерального бюджета», — отметил министр.

В настоящее время, по данным Орешкина, первоначальная программа реализована примерно на треть — завершено создание 214 объектов, осталось еще 350.

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