В России нашли гигантский алмаз

В Якутии специалисты АО «Алмазы Анабара» (дочернее предприятие «Алросы») добыли самый крупный цветной алмаз в истории России. Он весит 236 карат (около 47 граммов), сообщается на сайте компании.

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Возраст гигантского драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет. Его размер — 47х24х22 миллиметра. Такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, отметил директор филиала «Бриллианты Алроса» Павел Винихин.

В Якутии на месторождении «Эбелях» и ранее находили алмазы. Летом 2017 года специалисты «Алмазы Анабара» в течение месяца добыли там сразу три алмаза — ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. В конце прошлого года желтый бриллиант массой 20,69 карата, получивший название «Жар-птица» (Firebird), был продан бренду Graff Diamonds.

Ранее стало известно, что спрос на алмазы в мире рухнул из-за пандемии коронавируса. Пять крупнейших производителей алмазов накопили запасы драгоценностей на 3,5 миллиарда долларов и не могут их продать.