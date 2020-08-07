Американский тренер «случайно» встретил спортсменов нацистским приветствием

Член тренерского штаба бейсбольного клуба «Окленд Атлетикс» Райан Кристенсон дважды вскинул руку в нацистском приветствии перед игроками. Об этом сообщает TMZ.

Кристенсону тут же указали на ошибку, но тренер повторил жест. В заявлении после игры он извинился и настаивал, что движение было «случайным».

Кристенсон утверждает, что должен был выставить локоть, приветствуя игроков. Однако он замешкался, пытаясь соблюсти социальную дистанцию, из-за чего и получился фашистский жест.

«То, что я сделал, непростительно. Я глубоко раскаиваюсь», — добавил специалист.

Инцидент произошел после матча 6 августа. Тогда «Окленд Атлетикс» переиграли «Тексас Рейнджерс» со счетом 6:4.