Футболисту АПЛ сошло с рук нацистское приветствие

Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Англии (FA) не накажет валлийского голкипера «Кристал Пэлас» Уэйна Хеннесси за жест, принятый за нацистское приветствие. Об этом сообщает The Sun.

В сети появилось видео с вечеринки с участием футболистов английского клуба, на котором можно видеть 32-летнего валлийца с вытянутой рукой. Другая рука при этом находится под носом игрока. Болельщики увидели в этом неприемлемое поведение, а FA возбудило расследование данного инцидента, но не нашло доказательств вины Хеннесси. Сам футболист заявил, что не имел в виду ничего предосудительного, а лишь пытался обратить на себя внимание человека с фотоаппаратом. Тренер «Пэлас» Рой Ходжсон также выступил в защиту футболиста.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Хеннесси провел 18 матчей. «Кристал Пэлас» тем временем занимает 13-ю строчку в турнирной таблице после 32 матчей.

На счету Хеннесси 82 матча за сборную Уэльса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!