ФИФА вынесла сборной Хорватии еще одно предупреждение

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение Хорватскому футбольному союзу за баннер националистического содержания, вывешенный их болельщиками на матче группового этапа чемпионата мира против команды Нигерии. Об этом сообщает ТАСС.

Болельщики сборной Хорватии вывесили баннер хорватских националистов, воевавших на стороне нацистской Германии во времена Второй мировой войны. По словам главы департамента устойчивого развития и многообразия ФИФА Федерико Аддиеке, федерация вынесла предупреждение, а не штраф, потому что сам Хорватский футбольный союз предоставил информацию о баннере.

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Первое предупреждение от дисциплинарного комитета ФИФА получил защитник сборной Хорватии Домагой Вида за фразу «Слава Украине!», произнесенную после победы над Россией в четвертьфинальном матче чемпионата мира.

Сборная Хорватии 11 июля встречается с командой Англии в полуфинале ЧМ. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 21:00 по московскому времени.

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