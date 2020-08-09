Появилось видео разгона полицией протестующих в Бейруте

Ливанская полиция совместно с дополнительными армейскими силами оттеснила демонстрантов от здания парламента в Бейруте. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Протестующие подошли вплотную к ведущей к зданию парламента улице и стали забрасывать камнями и петардами стражей порядка. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Толпа стала отступать после того, как к ней вплотную подошли военные. Силовики смогли полностью взять под контроль прилегающие к парламенту улицы.

Беспорядки в Бейруте начались в субботу, 8 августа. Тысячи людей вышли на улицы города с требованием отставки правительства. Недовольные граждане заявили, что некомпетентность властей стала причиной взрыва в порту 4 августа, а также обвинили министров в накопившихся социальных и экономических проблемах. Только ночью силовикам удалось взять Бейрут под контроль. Ранения получили по меньшей мере 728 человек, был убит один полицейский. Еще 19 протестующих задержаны. В воскресенье протесты продолжились.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек, пострадали около четырех тысяч.