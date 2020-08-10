Россиянам рассказали о турах в Абхазию за 10 тысяч рублей

Самые дешевые туры в открывшую границы для российских туристов Абхазию можно приобрести за 10 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает агентство «Москва».

Как отметила собеседница агентства, в августе курорты республики предложили россиянам «низкие, даже демпинговые» цены на отдых — в среднем «на 30 процентов ниже, чем в Краснодарском крае».

«Бюджетный тур в Абхазию стоит порядка 10-12 тысяч рублей с человека на неделю, очень экономичный вариант», — сказала эксперт. По ее словам, средний ценовой сегмент, «хорошие условия», в Абхазии сейчас составляет около 30 тысяч рублей на человека на 10 дней. На Кубани, отметила Ломидзе, аналогичный отдых обойдется туристу в 40-45 тысяч рублей.

При этом, подчеркнула исполнительный директор АТОР, стоимость туров, которую предложила Абхазия, «затормозила сезонный рост цен на курортах Краснодарского края».

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором показана огромная автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.

8 августа стало известно о первом туристе, заразившемся коронавирусом на отдыхе в Абхазии. В республиканском Минздраве уточнили, что инфицированный вывезен на лечение в Россию.

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