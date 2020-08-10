Бывшей российской студентке запретили девять лет гулять по ночам

Суд признал законным установление административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, пытавшейся вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Карауловой о смягчении ей административного надзора, который Кунцевский суд Москвы установил до 2029 года. Мосгорсуд лишь изменил порядок исчисления срока, привязав его к судимости. Теперь в случае, если адвокаты добьются погашения судимости раньше срока, они смогут отменить и надзор.

Пока же Карауловой по-прежнему запрещено ближайшие девять лет покидать дом с 22:00 до 06:00. Кроме того, дважды в месяц ей необходимо отмечаться в отделе МВД. Сама Караулова и ее адвокаты причины такого решения не понимают. «Мне не совсем понятно, почему суд считает, что меня нужно дополнительно наказать. Ведь девять лет не отходить далеко от дома — это по сути наказание. Я же свое наказание отбыла...», — приводит слова девушки в суде «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Варвару Караулову задержали 4 июня 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу вместе с еще 13 россиянами, собиравшимися примкнуть к ИГ, и вернули в Москву. Спустя полгода ее арестовали и обвинили в попытке вступить в запрещенную организацию. За это преступление Московский окружной военный суд в декабре 2016-го приговорил ее к 4,5 года колонии общего режима. Караулова настаивала на своей невиновности, утверждала, что ехала в Сирию к возлюбленному и не намеревалась участвовать в джихаде.

16 апреля 2019 года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Карауловой.

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