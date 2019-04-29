Варвара Караулова описала самый страшный момент в колонии

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), рассказала о самом страшном моменте в колонии. По ее словам, это была потасовка между заключенными. Об этом девушка заявила в понедельник, 29 апреля, на пресс-конференции RT. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Не какой-то там боксерский поединок. Тут была прямо настоящая драка. Я настолько потерялась, я просто не знаю, что делать в такой момент: надо разнимать или лучше не вмешиваться. Для меня был страшен не столько даже сам факт, сколько то, что, на мой взгляд, ненужно это было и абсолютно необоснованно», — отметила она.

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27 апреля Караулова, осужденная на 4,5 года, условно-досрочно вышла на свободу из колонии в Вологде. Администрация учреждения выступала против ее освобождения.

Варвару Караулову задержали 4 июня 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу вместе с еще 13 россиянами, собиравшимися примкнуть к ИГ, и вернули в Москву. Спустя полгода ее арестовали и обвинили в попытке вступить в запрещенную организацию. За это преступление Московский окружной военный суд в декабре 2016-го приговорил ее к 4,5 года колонии общего режима. Караулова настаивала на своей невиновности, утверждала, что ехала в Сирию к возлюбленному и не намеревалась участвовать в джихаде.

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