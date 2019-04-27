Варвара Караулова вышла на свободу

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), вышла на свободу. Она была освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно, передает в субботу, 27 апреля, РИА Новости.

Ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони. Вместе с ним она села в машину и уехала, отказавшись разговаривать с журналистами.

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Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об УДО 16 апреля, хотя за день до этого администрация колонии, где содержалась Караулова, выступила против ее освобождения. Причиной послужили взыскания, наложенные на осужденную из-за того, что она расстегнула пуговицу кофты на работе и захотела прилечь отдохнуть, когда почувствовала себя плохо.

Варвару Караулову задержали 4 июня 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу вместе с еще 13 россиянами, собиравшимися примкнуть к ИГ, и вернули в Москву. Спустя полгода ее арестовали и обвинили в попытке вступить в запрещенную организацию. За это преступление Московский окружной военный суд в декабре 2016-го приговорил ее к 4,5 года колонии общего режима. Караулова настаивала на своей невиновности, утверждала, что ехала в Сирию к возлюбленному и не намеревалась участвовать в джихаде.

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