России пообещали экономические проблемы из-за Белоруссии

Из-за забастовок в Белоруссии России могут грозить экономические проблемы, предсказал экономист Алексей Скопин. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Специалист отметил, что из-за простоя Москва может получить от республики не все поставки. «Сейчас белорусы, если они бастуют — они будут переориентироваться из-за ситуации с выборами президента. Они свою экономику будут делать более изолированной. Белорусы будут зацикливаться на себе, на внутренних потребностях страны», — пообещал Скопин.

Он уточнил, что все больше белорусы зарабатывают на транзите между Россией и Европой, но в условиях санкций им приходится переориентироваться на внутренний рынок.

По всей Белоруссии проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Оппозиционные силы объявили в стране забастовку. В частности, о бессрочном протесте объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ).