Белорусы попытались отбить протестующих у милиции и попали на видео

В белорусском Бресте несколько десятков протестующих напали на милицейский автомобиль УАЗ, пытаясь отбить задержанных, которые находились в машине. Видео опубликовал Telegram-канал «Мая краіна Беларусь».

На кадрах видно, как белорусы окружили автомобиль и начали бить по нему. Затем машина быстро уехала, прорвавшись через толпу.

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Ранее протестующие в Бресте начали возводить баррикады. Горожане использовали подручные материалы, включая бетонные лавки. В силовиков швыряли куски тротуарной плитки. В ответ отряды ОМОН использовали резиновые пули и светошумовые гранаты. Позднее на улицы Бреста вместо отрядов ОМОНа вышли военные. Военнослужащие начали ломать деревья, высаженные вдоль улиц. Неизвестно, к какой военной части они принадлежат.

В Белоруссии уже второй день идут уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов. Во время уличных столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. Задержаны около трех тысяч человек, десятки пострадали.