Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео

В ходе протестов в Белоруссии одна из гранат, которыми активно пользуются силовики для разгона протестующих, попала в квартиру ближайшего дома. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

По словам пострадавшей, граната попала на балкон в то время, пока она снимала происходящее на улице. В это время в квартире находился 8-летний ребенок.

На кадрах можно заметить, как под ногами оператора начинают сыпаться искры. После этого слышны крики: жильцы убегают из квартиры. «Очень жгло дыхательные пути, лицо, глаза. Кто выпал к квартирам, кто-то на лестницу и побежали на верхний этаж», — описала белоруска.

Она предположила, что в дом могли закинуть несколько гранат. Так, одна из них попала в плечо соседа, а другие протестующие, забежавшие в дом, рассказывали, что видели дым на нижних этажах.

10 августа столкновения протестующих с полицией во многих городах Белоруссии возобновились. МВД официально сообщило об одном погибшем. В Минске участники акций протеста строят баррикады и оставляют самодельных противотанковых ежей на дорогах. Во время уличных столкновений силовики применяют спецтехнику, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков.