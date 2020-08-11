Белорусы начали оставлять на дорогах автомобили

Белорусы намеренно оставляли автомобили на дороге для создания препятствий силовикам, разгоняющим протестующих против президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает корреспондент Euroradio в Telegram-канале.

Так, сотрудники ОМОН хотели отодвинуть одну из машин в сторону, чтобы свободно проехать, однако не смогли, так как транспортное средство было оставлено на ручнике — стояночном тормозе. «Если автомобиль становится для белорусов менее важным, чем политика, это действительно поворотный момент», — приходит к выводу журналист.

10 августа столкновения протестующих с полицией во многих городах Белоруссии возобновились. МВД официально сообщило об одном погибшем. В Минске участники акций протеста строят баррикады и оставляют самодельных противотанковых ежей на дорогах.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков.