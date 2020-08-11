ОМОН в Минске начал использовать машины «скорой помощи»

В Минске бойцы ОМОНа из-за перекрытых улиц передвигается на машинах «скорой помощи». Информацию публикует Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

Под видом врачей силовики подъезжают к демонстрантам. Протестующие перекрыли многие улицы в центре белорусской столицы и пропускают только машины «скорой».

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Ранее сообщалось о возведении баррикад в Бресте и Минске Горожане используют подручные средства, включая бетонные лавки. В силовиков швыряют куски тротуарной плитки. В ответ отряды ОМОН используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

В центре белорусской столицы замечены автоматчики, в ходе стрельбы резиновыми пулями ранена в ногу журналистка.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков.