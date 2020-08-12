Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Украина приготовилась к возвращению Крыма и Донбасса
Протестующие в Белоруссии начали перекрывать дороги
Первое в России дело по антиворовской статье передали в суд
Женщина спасла внука в растерзанном ураганом доме и погибла
Российский Су-27 перехватил два самолета США над Черным морем
Простота японского метода умножения удивила пользователей сети
ОМОН приехал к посольству Белоруссии в Москве 
Россиянка «бюджетно» отдохнула в Сочи и поделилась впечатлениями
Женщина похудела на 88 килограммов и изменилась до неузнаваемости
Бежавший из Белоруссии политик оценил реакцию Кремля на победу Лукашенко
Новости партнеров

Миллионы тонн нефти оказались никому не нужны

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, поскольку миллионы тонн сырья оказались никому не нужны. Эксперты ожидают падение на 9,1 миллиона баррелей в сутки, что на 0,1 миллиона баррелей больше, чем предсказывалось ранее. Отчет опубликован на сайте организации.

Прогнозируется, что спрос на нефть достигнет 90,6 миллиона баррелей в сутки в этом году. При этом в 2021 году ОПЕК ждет рекордно высокого роста спроса — на 7 миллионов баррелей (до 97,6). Прогноз предполагает, что распространение коронавируса замедлится и серьезных сбоев в глобальной экономике не будет.

Потери российского бюджета в июле этого года из-за дешевой нефти составили 92,5 миллиарда рублей. Мировые цены на нефть упали в первой половине 2020 года, в апреле стоимость сырья опускалась даже до отрицательных значений.

С августа страны ОПЕК+ договорились ослабить ограничения добычи нефти с 9,7 миллиона баррелей до 7,7 миллиона. Однако в июле на рынке нефти снова появились признаки переизбытка предложения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику
Эксперты ожидают негативного эффекта от предложенных Минфином изменений в НДД
Эксперт признал хеджирование нефтяных цен благоприятным для экономики России
Другие материалы рубрики
Экономика00:02 6 августа

Падение титана

Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?
19:24Сегодня

Коронавирус увеличил неравенство между женщинами и мужчинами

17:57Сегодня

Падению прибыли российского бизнеса нашли объяснение

17:11Сегодня

В России объявили о преодолении кризиса на рынке труда

Экономика00:03 8 августа

Слушая ваше дыхание

Российские дороги хотят избавить от пьяных водителей. Помогут ли тут хитрые замки и запах перегара?
16:40Сегодня

Экономика Великобритании пережила исторический обвал

15:47Сегодня

Опальная китайская компания нашла спасение от Трампа

17:13Сегодня

Fitch подтвердило рейтинг «Башнефти» на уровне BBB со стабильным прогнозом

ЭкономикаПромо

Точки над «i»

Крупнейший банк России получил престижную международную премию
14:41Сегодня

Новую Lada назвали ржавым и дырявым ведром

15:22Сегодня

Илон Маск решил сделать акции Tesla доступнее

14:27Сегодня

Названа самая доходная массовая профессия в России

Россия
В Москве появятся 18-метровые автобусы-гармошки
«Наши ребята не дождались помощи»
20 лет назад затонула подлодка «Курск». Почему погибли 118 человек и можно ли было их спасти?
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента
Муфтият Дагестана впервые отреагировал на случаи женского обрезания на Кавказе
«Новые по содержанию»
О новых тенденциях в российской политической жизни
В метро заметили мужчину с татуировкой карты московской подземки
Все материалы
Мир
Найдена крупнейшая кокаиновая «прачечная»
ВОЗ захотела проверить российскую вакцину от коронавируса
Трамп счел опасным выбор Байденом в качестве вице-президента чернокожей женщины
«Их кожа лентами свисала до земли»
75 лет назад США сбросили атомные бомбы на Японию. Выжившие до сих пор помнят ужас тех дней
Главный инфекционист США усомнился в российской вакцине от коронавируса
Профессор из халифата
Самый опасный террорист мира: что известно о Разрушителе — новом главе «Исламского государства»?
Все материалы
Бывший СССР
МИД Украины отказался дать оценку победе Лукашенко на выборах
Тихановская покинула Белоруссию. Протесты в стране продолжаются без лидера
В Минск и другие города снова стягивают ОМОН и спецтехнику. Столкновения с милицией идут третий день
Украина отправила Белоруссии запрос на выдачу 28 «российских боевиков»
Дубинка — это праздник
В Белоруссии продолжаются уличные бои с ОМОНом. Почему Россия признала победу Лукашенко?
Латвия с Литвой и Польшей взялись помочь Белоруссии
Выбор сделан
В Белоруссии выборы перешли в уличные протесты против Лукашенко. ОМОН подавляет их газом и гранатами
Белорусы выстроились в «цепи солидарности» против Лукашенко
Все материалы
Экономика
В России объявили о преодолении кризиса на рынке труда
Экономика Великобритании пережила исторический обвал
Падение титана
Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?
Опальная китайская компания нашла спасение от Трампа
Слушая ваше дыхание
Российские дороги хотят избавить от пьяных водителей. Помогут ли тут хитрые замки и запах перегара?
Fitch подтвердило рейтинг «Башнефти» на уровне BBB со стабильным прогнозом
Промо
Точки над «i»
Крупнейший банк России получил престижную международную премию
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые хризантемы
Жестокая банда в 2000-х занималась грабежами и убийствами. Ее главарь приходил к жертвам с цветами
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
«Для меня это незаживающая рана»
25 лет назад в Кандагаре захватили российский Ил-76. Пилот самолета рассказал историю плена и побега
«Завалил мента — уважуха»
Как бывший оперативник угрозыска попал на зону и выстроил отношения с уголовниками
Все материалы
Наука и техника
Найден простой способ лечения коронавируса
Последний парад джигита
 
В США рассказали о «фантастических» технологиях России
Утомленные лихорадкой
Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Раскрыта причина развития особо опасного рака
Общий сбор
Нападение на США, тайные организации и распад «Мстителей»: какой будет Marvel’s Avengers
Россиян предупредили о несовместимости вакцины от коронавируса с алкоголем
Все материалы
Спорт
Стали известны требования «Спартака» к РФС
В пасти зверя
Великан из UFC разгромил русского Удава Олейника. Что пошло не так?
Арбитров матча с участием «Спартака» призвали отстранить от работы пожизненно
Аманда Бирд«У меня были тяжелые, темные времена»
Олимпийская чемпионка была секс-символом мирового спорта. Ее едва не убили депрессия и наркотики
Россию назвали лучшей страной для футбола
Вячеслав Лемешев«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров ринга»
Советский боксер удивил американцев нокаутами и стал звездой в 23 года. Почему он умер молодым?
Раскрыты обстоятельства избиения судьи Широковым
Все материалы
Культура
Концертный менеджер Легкоступовой рассказал об отношениях певицы с алкоголем
«Всех интересовало только одно — кто с кем спит»
 
Исполнительница хита «Ягода-малина» впала в кому после запоя с мужем
«Если этот труп раскрутят, я поставлю тебе памятник»
Российский шоубиз в 1994:в Чечне началась война, а секс-символ молодежи нашелся среди товароведов
Рассказавшая о жизни на тысячу рублей в день Бледанс купила квартиру
Группа «Ласковый май»«Любая обезьяна может срифмовать кеды и полукеды»
Ветеран русского рока — о лихих 90-х, голимой попсе и уважении к Кобзону
Шнуров посвятил матерное стихотворение Лукашенко и протестам в Белоруссии
Все материалы
Интернет и СМИ
Умер один из старейших миллиардеров в мире
«У них просто не было выбора»
Опасные хакеры взломали американскую корпорацию и обогатились. Почему никто не смог их остановить?
В МВД предложили уголовное наказание за повторную пропаганду наркотиков в сети
«Ты заслуживаешь смерти»
Белого националиста-пранкера возненавидел весь мир. Почему в России у него появилась армия фанатов?
Слова Путина о вакцине от коронавируса стали главной темой мировой прессы
Задержание блогера сотрудниками ФСБ связали с незаконным посещением АЭС
«Тонны наркотиков и миллионы долларов наличными»
 
Все материалы
Ценности
Бывшая самая молодая миллиардерша попозировала топлес для украинского фотографа
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Тело 18-летней дочери Синди Кроуфорд на фото в топе восхитило фанатов
«У нас девушке в приданое покупают спальню»
Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
Истинное происхождение популярной певицы и ее внешность вызвали споры в сети
Утонули в красоте
Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Эксперты моды назвали три главных тренда осени
Все материалы
Путешествия
Названы способы снять дешевое жилье для отдыха в Крыму
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Российская стюардесса скопировала образ Анджелины Джоли и впечатлила подписчиков
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Бегающие по пляжу на российском курорте крысы попали на видео
Названа дата открытия Черногории для россиян
«У нас кипели страсти»
Первая любовь, дискотеки и приключения после отбоя: как отдыхали советские дети в пионерлагерях
Все материалы
Из жизни
Акула вплотную подплыла к ничего не подозревающей имениннице и попала на видео
«Однажды мы набрали в мусоре продуктов на 600 евро»
История россиянки об учебе в Австрии и переезде оттуда в Китай
Пара громко занялась сексом и вынудила соседа нарушить закон
«Мы все сбиты с толку»
Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
Извращенец снимал видео под юбками незнакомых девушек и попал под суд
Мать кинулась на помощь двум тонущим сыновьям и умерла
«Я стоял без связи в чужой стране и не понимал, что делать»
История россиянина, который в 17 лет переехал в Китай
Все материалы
Jeep превратил пикап Gladiator в кемпер
Первый тест Kia K5
Знакомимся с новейшим седаном Kia «больше-не-Optima» K5
Водородный суперкар Hyperion XP-1 получил 98-дюймовый дисплей
Некрасивые и очень быстрые: «американцы» с выдающейся аэродинамикой
Dodge и Plymouth шестидесятых, которые смогли победить ветер — и выиграть NASCAR
Суперкар Cizeta V16T султана Брунея выставят на продажу
Range Rover: полвека легендарному роскошному внедорожнику
Как хорошая идея и цепь случайностей сделали Range Rover культовым автомобилем
Одна опция для Koenigsegg Jesko стоит как Lamborghini Aventador
Все материалы
Дом
Названа средняя стоимость элитной квартиры в Москве
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
На квартиру жены Алибасова наложили арест
«Человейники станут еще хуже»
Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей?
Дом с «женской пещерой» решили разыграть в лотерею
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
В Москве появится деревянный мегахрам
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
На трассе в обход Усолья-Сибирского развернулось строительство мостов
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Российские ученые массово заинтересовались мегагрантами
«Секс в последнее время меняется»
Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
Российский регион захотел увеличить несырьевой экспорт в 1,7 раза
«В СССР люди взрослели рано»
Молодость в России хотят официально продлить до 35 лет. Зачем это нужно власти и людям?
Строительство объектов водоснабжения в Улан-Удэ завершат раньше срока
Все материалы