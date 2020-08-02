Эксперт признал хеджирование нефтяных цен благоприятным для экономики России

Инициатива хеджировать риски от колебания цен на нефть за счет покупки пут-опционов, в случае внедрения, может оказаться в интересах российского бюджета. Такое мнение в эфире РБК ТВ высказал старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов.

Он также отметил, что «та же "Роснефть" уже достаточно застрахована, поскольку она торгует в рамках долгосрочных контрактов, поэтому данная инициатива больше в интересах государственного бюджета, поскольку позволяет снизить риски наполнения бюджета в затяжной турбулентный период, который не закончится еще очень долго». «По крайней мере, до тех пор, пока на рынке углеводородов не появятся действующие механизмы регулирования. ОПЕК, которая раньше выполняла роль регулятора, на данном этапе с этой ролью не справляется», — подчеркнул эксперт.

По словам Андрианова, подобная практика уже достаточно отработана в Мексике. «Можно переносить эту схему либо ее совершенствовать, то есть осуществлять страхование на уровне текущих котировок. И расчеты показывают, что и та, и другая схема будут очень выгодны для российского бюджета. Так если бы принять схему и страховать на основе текущих котировок, то только за нынешний 2020 год можно было выиграть 4,3 триллиона рублей. То есть, эффект был бы огромный», — отметил эксперт.

Андрианов также обратил внимание на то, что недавний ценовой кризис и пандемия показали, как сильно может ударить падение нефтяных цен по экономике нефтедобывающих государств. «И поэтому надо использовать этот механизм для того, чтобы обезопасить себя от таких рисков. То есть я хотел бы сказать также о том, что этот механизм, он будет иметь не только чисто экономический эффект, но и политический», — считает Андрианов. «Мы помним, что было весной нынешнего года, когда Саудовская Аравия, фактически, пыталась выкручивать руки России и другим нефтедобывающим странам для того, чтобы добиться сокращения, а сама одновременно заливала весь мировой рынок нефтью для того, чтобы сбить котировки. Мы бы не дали устроить такую нечестную игру, если бы у нас был механизм хеджирования, мы могли бы не поддаваться ни на какие провокации», — подчеркнул он.

Андрианов также провел аналогию с услугой «КАСКО», которая, по его мнению, больше всего похожа на предлагаемый механизм хеджирования рисков от падения цен на нефть. «Мы не знаем попадем мы в аварию, не попадем мы в аварию, но мы все равно покупаем "КАСКО" и пытаемся себя обезопасить для того, чтобы гарантировать компенсацию своих потерь. Так что это очень разумный механизм, и он сопряжен не с риском, он, наоборот, сопряжен с ликвидацией рисков», — подытожил Андрианов.

В России покупать нефтяные пут-опционы предлагается за счет средств Фонда национального благосостояния, который, по сути, и представляет собой механизм страхования рисков падения цен на нефть.