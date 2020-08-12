Отечественные препараты Ренгалин и Эргоферон получили главную фармпремию России

Препараты компании «Материа Медика Холдинг» одержали победу в двух номинациях премии «Зеленый Крест», одной из самых авторитетных и главных наград российского фармацевтического рынка. Эргоферон опередил конкурентов в качестве «Препарата выбора для лечения простуды и гриппа», а Ренгалин признан «Лучшим препаратом от кашля». Церемония награждения состоялась накануне в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении фармпроизводителя.

Отбор победителей премии проходил в несколько этапов. В них принимали участие как эксперты премии, так и сотрудники аптечных сетей, фармацевтических компаний и дистрибьюторов. На втором этапе в голосовании и определении победителей принимали участие более 1 200 членов Экспертного совета премии. Оргкомитет премии представляли всемирно признанные и независимые исследовательские организации.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса был установлен новый рекорд по количеству участников голосования аптечного сообщества. Всего в двух этапах голосования приняло участие более 27 тысяч фармацевтов и провизоров, представителей более 300 аптечных со всей России.

«Мы воспринимаем эту награду как очередную высокую оценку наших препаратов со стороны профессионального фармацевтического сообщества и потребителей, — заявил научный руководитель «Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн. — Все наши препараты созданы на основе единой единой современной платформы с применением высоких разведений антител, что позволяет разрабатывать эффективные и безопасные препараты для применения в различных областях». Он также сообщил, что компания уделяет особое внимание экспериментальному и клиническому изучению разрабатываемых препаратов. Так, Эргоферон прошел семь серьезных клинических исследований и его эффективность и безопасность были высоко оценены не только российскими, но и зарубежными специалистами

Ранее об эффективности отечественного «Эргоферона» при гриппе сообщали в США. На ресурсе ClinicalTrials.gov Национального института здоровья Департамента здравоохранения США были опубликованы результаты рандомизированного клинического исследования эффективности применения «Эргоферона» в лечении гриппа.