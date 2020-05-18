Эффективность отечественного «Анаферона детского» оценили в США

Результаты международного многоцентрового двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного клинического исследования (РКИ) по оценке эффективности и безопасности «Анаферона детского» в профилактике гриппа и других ОРВИ опубликованы на ресурсе Национального института здоровья Департамента здравоохранения США — ClinicalTrials.gov.

Статистический анализ полученных данных показал, что риск заболеть ОРВИ при приеме «Анаферона детского» снижается более чем в 1,5 раза. При этом было отмечено, что сохранялся свойственный препарату благоприятный профиль безопасности, что особенно важно для пациентов детского возраста.

Исследование проводилось в нескольких странах в течение двух лет с участием 1036 детей в возрасте от 1 месяца до 6 лет на базе 34 медицинских учреждений. Одним из условий исследования был длительный 12-недельный профилактический прием препарата в период сезонного подъема заболеваемости.

«Анаферон детский» — уже второй отечественный противовирусный препарат, эффективность которого признана Национальным институтом здоровья Департамента здравоохранения США. В апреле этого года сообщалось, что результаты исследования эффективности отечественного препарата «Эргоферон» также были опубликованы на ресурсе ClinicalTrials.gov.

Международная исследовательская организация Synergy Research Group сообщила, что производитель «Анаферона детского» — компания «Материа Медика Холдинг» стала лидером в рейтинге 2018 года по общему количеству пациентов, участвовавших в исследованиях, среди отечественных компаний. Специалисты называют препараты «Эргоферон», «Анаферон» и «Анаферон детский» одними из наиболее исследованных препаратов в России (производитель — «Материа Медика Холдинг», научный руководитель — профессор, член-корреспондент РАН Олег Эпштейн).

ClinicalTrials.gov — самая большая база данных (регистр) клинических исследований в мире. Этот онлайн-ресурс функционирует под контролем Национальной библиотеки медицины США при Национальном институте здравоохранения США и доступен широкой аудитории. На сегодняшний день в ней содержатся данные более 280 000 исследований из 204-х стран мира. Процедура включения исследования и его результатов в данную базу строго регламентирована.