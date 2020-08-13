Российский тяжелоатлет сломал колени при приседании с 400-килограммовой штангой

Российский тяжелоатлет Александр Седых сломал колени при приседании с 400-килограммовой штангой. Видео доступно на YouTube-канале Ивана Славинского.

Инцидент произошел на чемпионате Европы по версии World Raw Powerlifting Federation (WRPF) в подмосковном Долгопрудном. Пауэрлифтер повредил колени и едва не был раздавлен штангой. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.

Седых в интервью Universe of power заявил, что старается держаться, несмотря на боль. «Два месяца лежать, ногами не двигать! Потом заново учиться ходить и восстанавливаться», — добавил он.

Седых — чемпион Европы по версии International Powerlifting League и WRPF.