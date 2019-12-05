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Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник

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Кустова Елена / YouTube

Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге. Видео появилось на YouTube-канале тренера спортсменки Елены Кустовой.

Тренер рассказала, что Асонова упала из-за неправильно организованного подвеса. По ее словам, спортсменка сломала два позвонка и повредила спинной мозг, из-за чего потеряла чувствительность в ногах. Асонова не может самостоятельно двигаться, ее реабилитация обходится в 80 тысяч рублей в неделю.

Кустова обвинила в случившемся организаторов соревнований. Тренер заявила, что они отказываются оплачивать реабилитацию, несмотря на то, что несут ответственность за травмы спортсменки.

Следственный комитет России проведет проверку по факту случившегося.

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